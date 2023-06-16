Летом без этого никак: 6 способов охладить салон авто без кондиционера

Бюджетные но действенные лайфхаки пригодятся этим летом

Летняя жара не только мешает спать по ночам, но и создает дискомфорт во время поездки в авто. Не все машины оснащены кондиционерами, поэтому автолюбителям приходится прибегать к хитростям, чтобы даже летом было комфортно ездить.

На портале "Укр-прокат" рассказали, как охладить салон авто подручными средствами. Эти лайфхаки пригодятся всем владельцам автомобилей.

Мокрый обдув

Для этого способа вам понадобится влажная тряпочка или полотенце. Перед использованием смочите ее хорошо в холодной воде, после чего развесьте на дефлекторы. За счет этого воздух в машине будет остывать и заодно увлажняться. По мере высыхания ткани, ее нужно будет снова смачивать в воде.

Кроме того, открывайте окна в автомобиле, чтобы воздух циркулировал и не застаивался в салоне.

Портативные кондиционеры и вентиляторы

Еще одним бюджетным вариантом являются портативные вентиляторы. Чтобы охладить салон летом, установите их над лобовым стеклом на присоске или приклейте на липкую ленту или двусторонний скотч к бортовой панели. Работать такие устройства могут как от батареек, так и от аккумулятора.

Что касается кондиционеров, то они подойдут больше для крупногабаритных и грузовых авто. В их установке нет ничего сложного, а крепить можно даже на крышу авто. Также есть бюджетные штатные модели с фильтром и увлажнением воздуха.

Лед

До появления автомобильных кондиционеров владельцы автомобилей часто спасались именно крупными кусками льда. Уложите кусок льда возле вентиляционного отверстия. Лучше всего положить его на поддон, чтобы лед не растекся по салону, когда начнет таять. Также не забывайте открывать окна, чтобы циркулировал воздух.

Если вам неохота возиться со льдом, то заморозьте перед дорого бутылки с водой. Чем больше объем, тем дольше они будут размерзаться. Чтобы не было подтеков, достаточно завернуть бутылки в полотенце. А если заморозить питьевую воду в этих бутылках, то это решит еще и вопрос утоления жажды в пути, кога лед начнет таять.

Термопленка

В современном мире большой выбор пленок для стекла, а также есть атермальная тонировка. Это покрытие спасет салон от попадания прямых солнечных лучей и, как следствие, в автомобиле будет не так жарко. Но стоит отметить, что это удовольствие не из дешевых.

Солнцезащитная шторка

Шторка из полиэстера и фольги крепится на лобовое стекло автомобиля и поддерживает комфортную температуру в салоне. Кроме того, она препятствует проникновению внутрь авто прямых солнечных лучей, благодаря чему воздух в салоне не нагревается. Также она защищает панель приборов автомобиля от перегрева и выгорания.

Крепится шторка при помощи присосок или просто устанавливается на панель. Это отличный бюджетный вариант, который подходит для любых авто.

Прохладная парковка

Без кондиционера охладить салон авто ниже, чем температура на улице, не получится. Но можно постараться сделать так, чтобы температура внутри авто была на одном уровне с уличными показателями. Для этого старайтесь парковать автомобиль в теньке, чтобы прямые солнечные лучи не проникали в салон, и он не нагревался.

Если никак не удалось найти тень, разверните машину багажником к солнцу – это ненадолго спасет салон. По возвращению в машину, ненадолго откройте все двери и сразу не садитесь в авто — дайте горячему воздуху выйти наружу.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как меньше потеть летом. Простые народные средства из подручных средств помогут забыть об этой проблеме.