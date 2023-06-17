Копеечные средства избавят от вонючих проблем: как убрать неприятные запахи на кухне

Простые и быстрые способы избавиться от неприятного запаха на кухне

Неприятный запах на кухне — явление очень частое. Во время приготовления блюд могут случиться разные неприятности — подгорел лук, сбежало молоко, чистили свежую рыбу, не успели вовремя вынести мусорное ведро.

Вместе с РБК-Украина рассказыаем, какие самые простые средства вам помогут быстро устранить неприятный запах на кухне. Справимся с проблемой вместе!

Как избавиться от неприятных запахов на кухне

Если задыхаетесь от неприятного запаха из мусорного ведра, воспользуйтесь следующим алгоритмом. Удалите пакет с мусором или выбросьте отходы, а ведро тщательно помойте с моющим средством и протрите бумажным полотенцем или салфеткой. Дайте высохнуть.

На дно положите несколько ватных дисков и обрызгайте их эфирным маслом или освежителем для воздуха. Сверху поставьте пакет. Ватные диски стоит менять 1-2 раза в неделю, а ведро летом тщательно мойте хотя бы раз в 7-10 дней и от неприятного запаха вы избавитесь навсегда. Для приятного запаха можно кинуть в ведро лимонную шкурку.

А вот в холодильнике и морозилке раз в 7-10 дней проводите ревизию, удаляйте все остатки пищи и протирайте полочки тряпочкой, смоченной в растворе уксуса и воды, или растворе уксуса, соды и воды. Мыльные разводы протрите губкой, а все ящики помойте тщательно в теплой воде.

Для холодильника можно сделать специальный освежитель своими руками. Возьмите небольшую емкость (глубокую крышку, пластмассовую коробочку), насыпьте туда соду слоем в 0,5 см. Накройте полиэтиленовой пленкой и сделайте зубочисткой отверстия, чтобы мог циркулировать воздух. Поставьте освежитель вглубь холодильника — он защитит от неприятных запахов на 2-3 месяца.

Чтобы избавиться от неприятного запаха в кухонной раковине, промойте ее уксусным раствором (1 ст. ложка на стакан воды). Потом промойте резиновую прокладку — именно там собираются все бактерии и мусор. Засыпьте 100-150 г пищевой соды в канализационную трубу. Оставьте на 5 минут, потом промойте теплой проточной водой. После мытья посуды промывайте раковину уксусным раствором хотя бы 2 раза в неделю.

Посыпайте солью свежие пятна на кухонной плите, чтобы не допустить появления неприятного запаха сразу после приготовления пищи. Потом удалить такие пятна вам будет значительно легче.

Как сделать освежитель воздуха своими руками

Для этого в бутылочке с распылителем смешайте смесь растительных экстрактов, эфирных масел и воды. Хорошо перемешайте и распыляйте по мере необходимости.

Также можно смешать эфирные масла и сушеные травы в небольшой емкости и поставить в укромный уголок без крышки. Таким образом приятный аромат будет держаться несколько недель.

А вот придать свежесть кухонным полотенцам можно с помощью одного средства. Таким образом можно вывести неприятный запах и очень старые пятна.