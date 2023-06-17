Только не пшеничная: в какой муке жарить рыбу, чтобы была как из ресторана

Продвинутые кулинары не используют обычную муку

Рыба – очень вкусная группа продуктов. Но на практике складывается так, что ее редко готовят для обычного обеда или ужина. Причина – не все умеют делать это правильно. Мы рассказывали, как приготовить хек на овощной подушке.

Рыба, жареная в панировке – это отдельный вид удовольствия. Оболочка позволяет рыбке быть готовой и одновременно остаться нежной внутри. Рецептов панирования много. Чаще всего при этом используются панировочные сухари или обычная пшеничная мука. Впрочем, немногие знают, почему опытные кулинары при приготовлении рыбы от этих ингредиентов отказываются. Объясняет Pixelinform.

Дело в том, что кукурузная мука справляется с заданием в разы лучше пшеничного. Корка получается золотистой и хрустящей, а вкус — более мягким. Но на этом преимущества не заканчиваются.

Кукурузная мука также сокращает риск того, что рыба пригорит. Кусок в такой панировке оказывается буквально "запечатанным", а значит получается более нежным и сочным.

Теперь вы знаете, как вкусно пожарить рыбу с хрустящей корочкой. Также мы рассказывали, как варить яйца, чтобы желток оставался редким.