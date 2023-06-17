Как удалить ржавчину на инструментах: самый дешевый способ

Вам не понадобиться ничего сверхъестественного

Очень часто инструменты страдают от появления на их поверхности ржавчины, но существует простой и эффективный способ избавиться от неё. Если знать, как приготовить это проверенное годами средство, то инструменты можно быстро восстановить и вернуть им прежний блеск.

Ваши рабочие инструменты будут как новые благодаря одному простому методу. Вам понадобится только копеечные ингредиенты, а именно перекись водорода, лимонная кислота и обычная вода, пишет cpykami.

Как убрать ржавчину с инструментов

Для приготовления средства, которое удаляет ржавчину, нужно растворить 20 граммов лимонной кислоты в 100 миллилитрах воды. Затем добавьте 15 миллилитров перекиси водорода в полученный раствор. Если вам нужно почистить больше инструментов, увеличьте количество ингредиентов. Эффект от использования средства станет заметен через несколько часов. Однако чтобы инструменты стали идеально чистыми, рекомендуется оставить их в растворе на 12 часов.

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