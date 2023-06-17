В кухне будет идеальная чистота: как избавиться от беспорядка на столешнице
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Следуйте этим простым правилам, чтобы столешница была чистой
Кухонные столы используются для различных задач и предметов. Помимо приготовления пищи, они также могут стать местом для чеков и записок, редко используемых приборов и даже случайных предметов из других комнат. Все это приводит к беспорядку и делает нахождение на кухне неуютным.
"Телеграф" расскажет, как оптимизировать пространство на кухне, чтобы она снова стала уютной.
Оставьте на столешнице только те бытовые приборы, которые вы постоянно используете. Кофеварка, микроволновка и мультиварка включаются каждый день. А вот миксер и кухонный комбайн, которые занимают много места, лучше убрать со столешницы.
Соберите все инструменты и рассортируйте. Избавьтесь от дублей и сломанной кухонной утвари. Храните только острые или поддающиеся заточке режущие инструменты.
Как можно больше инструментов спрячьте в разделенные ящики. Используйте магнитную ленту на стене, чтобы хранить на ней ножи и другие инструменты для приготовления пищи. Это значительно сэкономит место на столешнице.
Примените аналогичный подход к избавлению от беспорядка в отношении специй, масел и соусов, которые часто скапливаются на столешницах. Редко используемые специи и соусы спрячьте в шкафчик.
Встаньте перед плитой, раковиной и холодильником. У вас всегда должно быть по крайней мере одно свободное место для охлаждения кастрюли, посуды, ожидающей мытья, или пакета с продуктами, который нужно распаковать. Очистьте эти области. Переместите лишнюю посуду в шкафы.
Не используйте столешницу для хранения записок, чеков, листовок из магазинов и прочих посторонних вещей. Для записной книжки с рецептами можно использовать подвесные полочки.
Ранее "Телеграф" рассказывал, от каких вещей в ванной нужно избавиться ради порядка.