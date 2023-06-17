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В кухне будет идеальная чистота: как избавиться от беспорядка на столешнице

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Автор
pexels.com

Следуйте этим простым правилам, чтобы столешница была чистой

Кухонные столы используются для различных задач и предметов. Помимо приготовления пищи, они также могут стать местом для чеков и записок, редко используемых приборов и даже случайных предметов из других комнат. Все это приводит к беспорядку и делает нахождение на кухне неуютным.

"Телеграф" расскажет, как оптимизировать пространство на кухне, чтобы она снова стала уютной.

Оставьте на столешнице только те бытовые приборы, которые вы постоянно используете. Кофеварка, микроволновка и мультиварка включаются каждый день. А вот миксер и кухонный комбайн, которые занимают много места, лучше убрать со столешницы.

Соберите все инструменты и рассортируйте. Избавьтесь от дублей и сломанной кухонной утвари. Храните только острые или поддающиеся заточке режущие инструменты.

Как можно больше инструментов спрячьте в разделенные ящики. Используйте магнитную ленту на стене, чтобы хранить на ней ножи и другие инструменты для приготовления пищи. Это значительно сэкономит место на столешнице.

Примените аналогичный подход к избавлению от беспорядка в отношении специй, масел и соусов, которые часто скапливаются на столешницах. Редко используемые специи и соусы спрячьте в шкафчик.

Встаньте перед плитой, раковиной и холодильником. У вас всегда должно быть по крайней мере одно свободное место для охлаждения кастрюли, посуды, ожидающей мытья, или пакета с продуктами, который нужно распаковать. Очистьте эти области. Переместите лишнюю посуду в шкафы.

Не используйте столешницу для хранения записок, чеков, листовок из магазинов и прочих посторонних вещей. Для записной книжки с рецептами можно использовать подвесные полочки.

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