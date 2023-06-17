Дорогие средства не понадобятся: как сделать так, чтобы ламинат блестел

Ламинат нуждается в регулярной очистке от мусора и загрязнений

В помещении нужно периодически вытирать пыль и мыть полы, а если в доме есть дети или животные, тогда эту процедуру необходимо проводить каждый день. Если у вас ламинат, тогда можно упростить процесс уборки и добавить вашему полу блеска.

Ламинат не требует особенного ухода, но хочется, чтобы он всегда был чистым. Многие хозяйки во время мытья покрытия используют специальные моющие средства, но деньги тратить не обьязательно. Придать ламинату блеска можно с помощью простых средств, о которых эксперты рассказали в материале издания Belnovosti.

Как сделать так, чтобы ламинат блестел

Спирт

С помощью этого средства хозяйки могут улучшить внешний вид ламината. Достаточно развести половину рюмки спирта в воде и протереть раствором уже чистый пол. Его следует использовать в маленьких дозах, иначе средство способно оставить светлый след на поверхности.

Уксус с лимоном

Избавить ламинат от бактерий, загрязнений и придать ему блеска поможет столовый уксус в добавок к лимонной кислоте. Возьмите воду, добавьте в нее по две ложки этих средств, перемешайте, а потом помойте раствором полы. Дождитесь полного высыхания.

"Телеграф" писал ранее, чем протирать окна, чтобы они всегда блестели. Найден простой, но весьма эффективный способ.