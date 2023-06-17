Если порошок не справляется: чем можно легко отстирать пятна вишни на одежде

Вишневый сок — мощный загрязнитель, который бывает сложно вывести

В летнем сезоне есть множество способов, как заполучить пятно на любимой одежде, это могут быть пятна от травы, краски, фруктов или ягод. Если на вашу вещь попал вишневый сок, не нужно расстраиваться, ведь есть разные варианты избавиться от пятна в домашних условиях.

Быстрее всего отчиститься свежее пятно, поэтому не затягивайте со стиркой. Эксперты в материале издания Veseldom поделились эффективными средствами, которые избавят от проблемы и ваша вещь будет снова выглядеть как новенькая.

Как отстирать вишневые пятна на одежде

Поваренная соль

Это приправа найдется на любой кухне и поможет быстро вывести загрязнение. Достаточно взять чуток соли, смешать с водой, чтобы получилась "кашица" и нанести ее на проблемный участок. Оставьте вещь на 10 минут, а потом постирайте в горячей воды с моющим для посуды или пятновыводителем.

Столовый уксус

Возьмите укус, смешайте со свежевыжатым лимонным соком в одинаковых пропорциях, а после губкой или ватным диском потрите пятно. Чтобы не образовался вокруг пятна ореол, промокать начинайте от краев к центру. После этого отправьте вещь в стирку. При необходимости можете повторить процедуру.

Хозяйственное мыло

Это надежное чистящее средство, которому под силу справиться и со свежими, и со старыми пятнами. Намыльте хорошенько проблемный участок и оставьте на 15-20 минут. После этого залейте вещь на полчаса кипятком и постирайте обычным способом.

"Телеграф" писал ранее, как бороться с пятнами плесени на одежде. Названо два простых народных средства.