Газировка долго не выдохнется: проверните этот трюк с бутылкой

Напиток будет долго оставаться вкусным

В жаркую погоду приятно утолять жажду газированной водой. Но после первого открытия бутылки, как бы плотно не закручивалась крышка, газ быстро выветривается. Чем меньше остается напитка, тем быстрее выдыхается газ.

Когда в бутылке оказывается много места, воздух уже не может обеспечить достаточного давления, чтобы удержать газ. Но есть хитрость, которая поможет подольше сохранять напиток таким, будто вы недавно открыли бутылку.

Чтобы газировка выдыхалась не так быстро, перед тем как закрутить крышку, сожмите руками низ бутылки так, чтобы выдавить максимально возможное количество воздуха. Когда пластик деформировался и стенки практически сомкнулись можно закрыть бутылку крышкой. Благодаря этому лайфхаку газировка будет дольше сохранять свои свойства.

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