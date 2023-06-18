Зачем жарить соль на сковороде: лайфхак, который сэкономит ваш бюджет

С этим трюком вам не придется покупать новую сковороду

Сковороды с антипригарным покрытием значительно упрощают всем жизнь. К сожалению, со временем любая посуда теряет свои свойства.

Большинство людей спишет ее со счетов, но ее можно спасти при помощи обычной соли. Вместе с "Главредом" расскажем, как это сделать.

Как восстановить антипригарное покрытие сковороды

Все, что вам нужно сделать — это покрыть покрытие сковороды толстым слоем поваренной соли. Поставьте сковороду на плиту и разогрейте ее, пока она не станет горячей.

После этого смойте соль и высушите сковороду. Вы увидите, что пища теперь будет прилипать гораздо медленнее.

Как убрать нагар с пригоревшей сковороды

Такое случается со всеми: вы отвлеклись на что-то и пища пригорела. Кухня начинает пахнуть и наполняться дымом, еда испортилась, а сковородка имеет неприятный нагар. Есть простой способ удалить все пригоревшие кусочки со сковороды при помощи соли.

В этом случае просто насыпьте щедрый слой соли в пригоревшую сковороду и добавьте немного воды, чтобы покрыть дно. Поставьте ее на слабый огонь и дайте воде закипеть 15 минут. Благодаря кипящей воде и соли пригоревшие кусочки быстро отпадут от сковородки.

Кстати, жарить на сковороде можно так, чтобы потом ее не мыть. Ранее "Телеграф" делился таким лайфхаком.