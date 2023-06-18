Чтобы не горело и не прилипало: чем заменить пергамент на кухне

Это не повод сразу бежать в магазин за заветным рулоном

Готовя домашнюю выпечку, например, вкусный киш-лорен, кулинары часто не проверяют необходимые элементарные предметы и редко заканчивающиеся продукты. К этому списку относится фольга, соль, уксус и пергаментная бумага.

Случаи с последним – самые досадные – духовка пылает жаром, тесто уже готово, но нет, на чем его испечь. Вместе с "Окнами" рассказываем, чем заменить пергамент.

Чем заменить пергаментную бумагу:

чертежная калька, промащенная с двух сторон маслом;

обычная офисная бумага (чистая), тоже промасленная;

пищевой пергамент (плотная бумага, из которой изготовлены пакеты для выпечки в супермаркетах).

Если вы не нашли вообще никакой бумаги из списка, противень или форму можно смазать чем-нибудь жирным. Подойдет масло, масло, смалец.

Силиконовый коврик

Это удачный вариант заменителя. Также тесто на нем можно и раскатывать, и выпекать. Он не расплавится от больших температур и не вступит в реакцию с ингредиентами.

Фольга

Алюминиевая пищевая фольга тоже подойдет. В некоторых случаях даже будет лучше пергамента — ее можно сложить в несколько раз и сделать произвольную форму под пирог или кекс.

Если это блюдо из муки, фольгу обильно смазывают растительным маслом. В то же время, для запекания овощей, рыбы и мяса это делать не обязательно.

Чем еще заменить пергамент

жир или масло

манка или сухари

Для этого способа чистый противень смазывают жирным продуктом и обильно присыпают панировочными сухарями (или манкой). Также мы рассказывали, как готовить кондитерскую крошку для булочек.