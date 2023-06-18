Какими двумя подручными средствами натереть окна, чтобы они сияли: ловкий трюк

Все необходимое для очистки окон найдется в доме

Отмыть окна без разводов – еще та задача. С очисткой гарантированно справятся два подручных средства, которые действует более эффективно, чем некоторые магазинные продукты для мытья окон.

Чтобы окна сияли от чистоты, натрите их уксусом и пищевой содой. Подробнее о действенном лайфхаке рассказало издание Express.

Яркое летнее солнце обнажает грязные окна. Чтобы поверхность блестела, ее нужно правильно очистить. Добиться идеального результата поможет пищевая сода: из-за своих щелочных свойств она может растворять органические соединения, такие как грязь и жир. Вдобавок к этому, минеральная структура разрыхлителя обеспечивает мягкую абразивную очистку, не оставляя царапин на стекле.

Как мыть окна:

Салфеткой из микрофибры удалите пыль с окна перед мытьем. Приготовьте спрей из одной части столового уксуса и 10 частей теплой воды. Для дополнительного блеска посыпьте ткань пищевой содой, прежде чем добавлять раствор, и это облегчит процесс очистки. Нанесите спрей на тряпку, равномерно протрите стекло.

Не менее важно уделить внимание и оконным рамам, которые тоже могут загрязниться. Обычно тут достаточно мыльной воды и губки (но не цветной, а белой, чтобы краситель не окрасил пластик). Если же требуется больше, то ранее "Телеграф" рассказывал, как отбелить оконные рамы.