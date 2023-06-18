Может привести к беде: не повторяйте этот лайфхак из сети

Безобидный, на первый взгляд, совет может иметь очень серьезные последствия

В соцсетях и на различных сайтах можно встретить очень много толковых советов, которые облегчают быт. Но некоторые из них могут нанести вред. Так, специалисты не рекомендуют добавлять в бачок унитаза одну из самодельных смесей, потому что это в конечном итоге может привести даже к порыву сантехники. Еще один потенциально опасный лайфхак предполагает борьбу с загрязнениями на индукционной плите.

В TikTok становится популярным ролик с советом поместить лист бумаги между индукционной плитой и кастрюлей или сковородой во время приготовления пищи.

Такой лайфхак лучше не повторять

Может показаться, что это гениальное решение, позволяющее избежать царапин на стекле и облегчить его очистку. Но в реальности все гораздо сложнее и опаснее, чем кажется. Хотя индукционная плита не нагревает посуду огнем, бумага, помещенная между тарелкой и кастрюлей, может сильно нагреться и, как следствие, вызвать пожар.

Бумага может гореть при температуре чуть выше 200ºC без прямого пламени. Если у вас слишком горячая сковорода, легко достичь этой критической температуры. Важно понимать, что риск возгорания намного перевешивает очевидные преимущества этого лайфхака для защиты от загрязнений.

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