Что нужно сделать с одеждой перед стиркой, чтобы отстирать следы пота: ловкий трюк

Привести любимую вещь в порядок очень просто, если проделать одну уловку перед загрузкой стиральной машины

В летнее время на одежде часто появляются пятна в зоне подмышек. Причиной загрязнения становится пот или дезодорант. Отстирать такие следы не всегда легко, но простой лайфхак поможет вернуть вашим вещам красивый вид.

Чтобы очистить одежду от следов пота, перед стиркой проделайте маленькую хитрость. Подробнее о ловком трюке рассказывает издание The Sun.

Как отстирать одежду от пятен пота и дезодоранта:

Выверните вещь, прежде чем приступить к очистке. Распылите на загрязненный участок холодную воду. Нанесите на пятна жидкий стиральный порошок. С помощью старой зубной щетки вотрите в ткань моющее средство. После того, как жидкость покроет все участки со следами пота или дезодоранта, оставьте вещь на 15-20 минут. Поместите в стиральную машину и стирайте с другой одеждой, как обычно.

Кроме того, поможет отбелить одежду от пятен пота простое действие – сушка вещей на улице в ясную погоду. Солнечный свет — естественное дезинфицирующее средство, которое усилит результат после стирки.

Стоит признать, что подобного рода желтые пятна появляются не только на одежде, могут пострадать и головные уборы. Ранее "Телеграф" рассказывал, как освежить кепки и шляпы, запачканные потом.