Белый цвет кроссовок заслепит глаза: чем натереть обувь, чтобы была как новая

Смесь подручных ингредиентов вернет белизну вашей обуви

Белая обувь – отличный вариант для летних образов. Однако кроссовки или кеды со временем загрязняются и становятся не такими красивыми, какими были изначально. К счастью, вернуть белизну обуви очень просто.

Чтобы отмыть белые кроссовки или кеды, используйте смесь подручных продуктов. Все, что вам нужно, это три ингредиента: пищевая сода, жидкость для мытья посуды и зубная паста. Об эффективном лайфхаке рассказывает издание The Sun.

Как очистить белую обувь:

Для начала смешайте 2 столовые ложки пищевой соды с равными частями средства для мытья посуды и 1 столовую ложку зубной пасты. Нанесите пасту, которая получилась, на обувь щеткой и оставьте на 10 минут. Поместите обувь в стиральную машину, чтобы вымыть остатки смеси. Если изделия так стирать нельзя, то тщательно прополощите вручную.

Добавим, что проблематичны может быть не только мытье белых кроссовок или кедов. Эту обувь обычно носят с белыми носками, которые после нескольких стирок становятся серыми или желтыми. Однако два эффективных способа отбелят носки, о них подробнее рассказывал "Телеграф" ранее.