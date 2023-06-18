Не только сода и лимон: эти средства гарантированно удалят запах чеснока с рук

С помощью простых средств вы забудете о неприятном запахе на руках

Чеснок придает острый, пряный вкус и аппетитный аромат блюдам. Но вот стойкий запах чеснока на коже рук после приготовления не так приятен. Иногда кажется, что чем больше от него пытаешься избавиться, тем больше он въедается.

Лучший способ избежать появления характерного запаха чеснока на руках — работать с ним в перчатках. Но для тех, кто не носит перчатки помогут народные способы избавления от стойкого запаха этого овоща.

Холодная вода и никакого растирания

Инстинктивно кажется, что с помощью горячей воды и энергичного растирания можно очень хорошо вымыть остатки чеснока. Но в данном случае все работает наоборот. Горячая вода расширяет поры, а растирание стимулирует проникновение запаха в нашу кожу еще больше.

Более эффективно хорошо промыть руки под проточной холодной водой и дать им высохнуть на воздухе.

Свежая петрушка

Нужно растереть несколько веточек петрушки в своих руках. Это поможет избавиться от аромата чеснока на коже.

Лимон

Можно протереть руки остатками лимонной мякоти. Нужно особо аккуратно действовать, если на руках есть царапины, потому что при попадании кислоты ранка будет печь.

Сода

Пищевая сода также обладает прекрасной способностью устранять неприятные запахи. Это продукт, который лучше всего защищает холодильник от запаха. Чтобы удалить запах чеснока с рук с помощью пищевой соды, насыпьте столовую ложку средства на ладонь и добавьте несколько капель воды, чтобы получилась паста, которой нужно аккуратно натереть руки.

Поскольку паста имеет зернистую текстуру, она оказывает отшелушивающее действие. После ее использования рекомендуется смазать руки кремом.

Антисептик

Водно-спиртовой гель и ментоловая жидкость для полоскания рта достаточно хорошо нейтрализуют запах и оставят освежающее ощущение на руках.

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