Ребенок всегда под присмотром: гениальный лайфхак для мамочек

Этот лайфхак пригодится тем, у кого нет видеоняни

Маленькие детки хрупки и беззащитны. Они требуют постоянной заботы и присмотра. В то же время родителям нужно помимо ухода за наименьшим членом семьи успевать делать домашние дела и следить за собой.

Не быть привязанными к ребенку и знать, что происходит с ним в детской комнате помогают видеоняни. Но находчивые мамы придумали, как выкрутиться из ситуации и без этого гаджета.

Своим способом следить за ребенком пока он пит в другой комнате поделилась в TikTok блогер @malyshkofam.

Мамочка включает на телефоне фронтальную камеру и ставит его недалеко от малыша. Затем она открывает приложение "Камера" на смарт-часах и отправляется заниматься работой по дому.

Другие мамочки поделились в комментариях своими лайфхаками присмотра за спящим ребенком.

"А я звоню с телефона на телефон, ставлю на громкоговоритель и у меня есть подслушка", "У меня было два телефона и звонок на Viber", "У меня приложение Baby cam стоит на планшете и телефоне. Включаю малышу планшет, у себя на телефоне запускаю приложение и все", — пишут они.

Некоторые из пользователей предупреждают, что этот способ вероятно будет быстро сажать батарею на телефоне и часах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какое популярное приложение на телефоне сильно "сжирает" батарею.