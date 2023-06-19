Быстро и навсегда: как устранить неприятный запах из туалета и ароматизировать его за копейки

Следуйте этим советам и ваш туалет будет ароматным

Если вы изо всех сил пытаетесь найти простой и экономичный способ навсегда удалить неприятные запахи из ваших туалетов, знайте, что натуральные ароматизаторы, без токсичных продуктов, чаще всего уже есть на вашей кухне. Рассказываем, как сделать дезодорант для туалета своими руками.

Народные средства борьбы с неприятным запахом в туалете не зря завоевали популярность, пишет портал santeplus. Действительно, есть ряд продуктов, которые хорошо впитывают запахи. Вот самые актуальные:

Как избавиться от неприятного запаха в туалете

Пищевая сода

Этот безошибочный дезодорант избавит вас от неприятных запахов, которые беспокоят вас дома! Пищевая сода не маскирует запахи, а предотвращает их образование и нейтрализует, что позволяет поддерживать качественную гигиену! Используйте этот натуральный домашний дезодорант, разместив небольшой мешочек с содой в туалете или других комнатах дома, и попрощайтесь с запахами, которые мешают вашей повседневной жизни.

Кофе

Для приятного запаха также удобно смолоть горсть кофейных зерен и положить их в контейнер, который вы поставите в туалете. Кофе естественным образом поглощает неприятные запахи и придает приятный аромат.

Цитрус

Апельсин так же эффективен в предотвращении неприятных запахов: положите несколько сушеных апельсиновых корок в тюлевый мешочек и поставьте его в угол туалета, чтобы освежить воздух. Для усиления аромата можно добавить корицу или мускатный орех.

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