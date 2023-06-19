Это очень просто: домашний трюк, чтобы полотенца не были грубыми после стирки

Ваши банные полотенца будут мягкими и пушистыми очень долго

Мягкие и пушистые полотенца, самые приятные в использовании, но и самые сложные в уходе. К счастью, есть простые и легкие приемы, чтобы они оставались чистыми и сохраняли свой цвет и мягкость даже после сотой стирки.

Для достижения оптимального результата стирки совсем не обязательно тратить слишком много денег на дорогие средства или покупать новые полотенца, пишет santeplus. Делимся простой домашней хитростью, как стирать банные полотенца, чтобы они были более мягкими.

Как сохранить мягкость банных полотенец после стирки

Наполните таз холодной водой, чтобы в нее поместились полотенца, и добавьте немного лимона и уксуса. Полотенца погрузите в смесь примерно на полчаса, периодически переворачивая, чтобы смесь хорошо впиталась. После хорошо прополощите полотенца под холодной водой, чтобы удалить все следы лимона и уксуса. Затем положите полотенца в стиральную машину. Выберите программу стирки в холодной воде и не злоупотребляйте моющим средством.

Также эффективной альтернативой предыдущему трюку является замена комбинации лимон-уксус на уксус и мыло. При стирке полотенец для рук или любых других полотенец в стиральной машине добавьте немного уксуса, смешанного с небольшим количеством мыла в коробку с моющим средством.

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