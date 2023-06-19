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Вы могли не знать: как выбрать лучшую капусту на рынке

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Так можно выбрать лучшую капусту
Так можно выбрать лучшую капусту. Фото Freepik

Есть несколько нюансов, о которых следует помнить

Сезонные фрукты и овощи богаты многими витаминами. Мы рассказывали, как выбрать лучшую клубнику. Теперь делимся советами по белокочанной капусте.

Самый простой путь к самым вкусным блюдам – качественные продукты. вместе с Ukr.Media рассказываем, как правильно выбрать капусту, чтобы она оказалась свежей и безумно сочной. Следует обратить внимание на несколько определяющих признаков.

Цвет кочана

Выбирая капусту на рынке или в магазине, обратите внимание на то, какого цвета она. Он должен быть ярко-зеленым, по оттенку похожему на кожуру спелого лайма. Если он более желтоватый – овощ успел залежаться.

Твердость

Потрогайте кочерыжку, нажмите пальцем. Если капуста жесткая и плотная, значит, она свежая. Если кочерыжка очень мягкая, это может свидетельствовать о том, что овощ уже начал портиться внутри.

Листочки

Листья капусты не должны быть мягкими. Хороший признак – если оно прижато к стержню очень плотно. Это показатель того, что капуста свежая.

Признаки порчи

Один из первых признаков, что овощ начал портиться — увядшие листья с пятнами. Они могут свидетельствовать о начале гниения. Такую капусту брать не стоит.

Капуста: правильное хранение

В холодильнике овощ будет как можно дольше оставаться свежим и хрустящим. Так капуста сохранит все питательные свойства. Свежий кочан, помещенный в полиэтиленовый пакет, в холодильнике может храниться целых 14 дней.

Помните, большая капуста обычно имеет очень насыщенный и одновременно мягкий вкус. В то время как кочаны небольших размеров часто жестче. Также мы рассказывали, как готовить вкусные капустные оладьи.

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#Овощи #Капуста #Лайфхак