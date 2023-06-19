Минимум усилий и затрат: как погладить шторы, если нет утюга

Решить проблему можно с помощью простого раствора

Практически в каждой квартире на окнах есть шторы либо занавески, поскольку они дополняют интерьер и придают домашней обстановке завершенности. Но их нужно уметь не только правильно стирать, чтобы они оставались белоснежными, но еще и правильно гладить.

Но без утюга и отпаривателя это сделать более проблематично. Однако решить проблему можно с помощью простого, но эффективного лайфхака, который должна знать каждая хозяйка. Детальнее о нем рассказали в материале издания "Апостроф".

Как погладить шторы без утюга

На самом деле вы потратите минимум усилий и затрат. Чтобы справиться с проблемой, нужно приготовить раствор. Возьмите распылитель и любой кондиционер для стирки белья. Смешайте его в пропорции: 0,5 колпачка кондиционера на 1 л воды. Тщательно взболтайте, а потом с помощью распылителя нанесите на шторы. Эффект вас удивит!

Помимо того, что складки на шторах начнут мгновенно рассматриваться, помещение наполнится приятным ароматом чистоты.

"Телеграф" писал ранее, как привести в порядок шторы без стирки. Этот лайфхак точно сэкономит время хозяйкам и порадует результатом.