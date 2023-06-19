Зачем в стиральную машину добавлять губку для посуды: лайфхак, который удивит своим результатом

Этот лайфхак поможет получить максимально качественную стирку

Процесс стирки не такой простой, как может показаться на первый взгляд, потому что существует ряд ошибок, которые могут допустить хозяйки, тем самым испортив одежду. Но есть и полезные советы, которые помогают значительно упростить стирку и получить более качественный эффект. И в этом деле поможет обычная губка для мытья посуды.

Как оказалось, у нее есть множество применений. Опытные хозяйки добавляют ее в барабан вместе с вещами, потому что она выполняет функцию своеобразной щетки. Детальнее о том, как пользоваться лайфхаком рассказали в материале издания Meta.

Как губка для посуды поможет при стирке

Прежде чем запустить стирку, добавьте в машинку вместе с одеждой чистую кухонную губку. Выставите нужный вам режим и когда стирка закончится, выньте ее из машины. Вы увидите, что на ней собрались все волосы и шесть, которые случайно попали на одежду. Таким образом, губка очищает ваши вещи, а также предотвращает засорение щелей и труб стиральной машины.

После этого очистите губку от мусора, который на ней скопился и используйте в следующий раз. Эксперты говорят, что особенно эффективен такой лайфхак при стирке джинсов, а также верхней одежды.

"Телеграф" писал ранее, нужно ли перед стиркой выворачивать вещи. Эксперты указали хозяйкам на несколько важных правил.