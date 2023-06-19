Как отремонтировать резиновые сапоги: простой способ без латки

Больше не придется бежать в ремонт обуви

Резиновая обувь пользуется популярностью на огородах, среди рыбаков и в период затяжных дождей. Если правильно выбрать производителя и ухаживать за сапогами, они прослужат не один год. Но от повреждений все-таки никто не застрахован.

Если неприятная ситуация с сапогами застала врасплох, не обязательно срочно искать мастера по ремонту обуви. Резиновую обувь можно заклеить в домашних условиях.

Чем заклеить резиновые сапоги

Для ремонта сапог вам понадобится суперклей, пищевая сода и скотч.

Образовавшееся отверстие нужно заклеить скотчем изнутри. Место разрыва нужно залить клеем и немного подождать. Затем нужно еще раз пролить это место клеем и хорошо засыпать содой. После этого нужно дождаться пока клей кристаллизуется и снять излишки соды.

Такой простой способ поможет дать резиновым сапогам вторую жизнь.

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