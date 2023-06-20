Без овощей не обойдется и здесь: пять доступных вариантов, чем заменить губку на кухне

Мыть посуду можно не только привычными губками

Обычные губки для мытья посуды остаются новыми и чистыми очень недолго – достаточно будет несколько раз помыть ими тарелки, миски и кастрюли, чтобы этот предмет выглядел непривлекательным. А вот после около недели пользования на губке еще и накопится много микробов и соберутся остатки жира и пищи — тогда этот предмет нужно выбросить как можно скорее.

Для сохранения своего здоровья и здоровья своей семьи губки для посуды нужно регулярно менять на новые. Вместе с "Главредом" расскажем, что можно использовать вместо губки, если их не оказалось под рукой.

Чем можно заменить губку

Для мытья посуды можно использовать обычную тряпку из прочной ткани небольшого размера. После использования ее будет легче очистить, чем мочалку. Достаточно лишь сполоснуть под проточной водой со средством для мытья посуды или хозяйственным мылом, и она снова станет чистой.

Махровые полотенца, которыми вы уже не пользуетесь, можно порезать на удобные квадратики. Они прекрасно справляются с задачей мытья посуды. Но есть один минус – сохнут такие махровые тряпки не очень быстро.

Вам могут прийти на помощь мочалки из люфы. Люфа – это растение, плоды которого по виду напоминают кабачок или большой огурец. Достаточно будет высушить и очистить плод, чтобы получить мочалку. Из-за экологичности такие природные мочалки сейчас довольно популярны и их много где можно приобрести.

Эта мочалка прекрасно справится с отмыванием грязи и жира от посуды. При этом ее саму легко очистить и продезинфицировать.

Можно приобрести моток хлопкового шнура и самостоятельно связать из него небольшую мочалку квадратной или прямоугольной формы. Такой материал прекрасно будет отмывать посуду, а при этом его легко очистить – постирать под проточной водой и дать высохнуть.

Марля — это еще один хороший вариант, чем заменить губку для мытья посуды. Мягкий материал не будет царапать поверхность посуды, но при этом будет нормально ее очищать. Поэтому для тефлонового и керамического покрытия такой способ подойдет идеально, хотя применять его можно для любых видов посуды. Марлю легко очистить от загрязнений и просушить, но учтите, что этот материал недолговечен.

Ранее мы рассказывали, как очистить губку от микробов. Эти способы помогут продезинфицировать губку и продлить срок службы на вашей кухне.