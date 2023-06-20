Многоразовая бутылка для воды не будет вонять: просто насыпьте в нее это средство

Ежедневное использование многоразовой бутылки для воды может привести к накоплению влаги и неприятному запаху

Многоразовая бутылка для воды — незаменимая вещь. Они идеально подходят для использования дома, в тренажерном зале, в университете или при занятиях любым видом деятельности. К тому же эта тара для помогает сократить использование одноразовой пластиковой посуды.

Но в результате использования может появиться проблема — затхлый запах. Если бутылку не очищать должным образом, вода внутри нее может приобретать неприятный вкус и посторонний запах. К счастью, есть средство, позволяющее удалить неприятные запахи из многоразовой бутылки для воды.

В бутылку нужно насыпать столовую ложку соды и заполнить емкость горячей водой. Бутылку следует хорошо встряхнуть и оставить на ночь. На следующее утро нужно очистить бутылку и дать ей полностью высохнуть, прежде чем снова использовать.

При желании можно добавить к соде уксус. Смесь этих двух средств часто используется в быту и доказала свою эффективность в борьбе с загрязнениями и неприятными запахами.

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