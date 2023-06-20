Забудьте о стекающих каплях пота на лице: какое бюджетное средство решит проблему

Одной баночки хватит на все лето

В летнюю пору практически каждый человек сталкивается с неизбежной проблемой избыточного потоотделения. Особенно неприятно, когда кожа головы начинает сильно потеть, волосы становятся промокшими, а пот капает по лицу, ведь даже самый лучший дезодорант на голову не намажешь.

К сожалению, многие не знают, что данную проблему легко решить с помощью одного простого средства. Идеальным решением для жары станет детская присыпка, пишет cpykami.

Как предотвратить появление пота на голове и лице

Для достижения желаемого результата, просто нанесите тонким слоем присыпку вдоль линии роста волос, в складках между носом и губами, а также на подбородке. Для удобства вы можете воспользоваться кисточкой для макияжа. Эффект от применения присыпки сохранится в течение нескольких часов.

Для уменьшения потоотделения на волосистой части головы, можно применять присыпку в качестве сухого шампуня. Для этого рекомендуется нанести небольшое количество присыпки на сухие и чистые волосы, равномерно распределить по ним.

Присыпка может использоваться для обработки различных участков тела, таких как шея, область под грудью, складки на теле и область между ног. Достаточно одной баночки на всё лето, это самый удобный и экономичный способ бороться с избыточным потоотделением во время жары.

Ранее "Телеграф" писал, как убрать запах пота на одежде. Устойчивый "аромат" обычной стиркой получается удалить далеко не всегда.