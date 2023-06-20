Стоит знать: сколько времени варить куриные ножки до полной готовности

Есть несколько секретов, которые должен знать каждый кулинар

Недавно мы делились рецептом вкусных куриных крылышек. Теперь рассказываем, сколько времени нужно варить куриные голени.

Именно эта часть пользуется особенной популярностью среди кулинаров. Вместе с порталом " Главред " рассказываем, сколько нужно варить куриные ножки до полной готовности.

Проверка готовности

Есть один хороший способ проверить степень готовности куриных голеней. Для этого следует достать одну из них на тарелку или разделочную доску и проколоть сторону голени вилкой и посмотреть, какой сок будет вытекать. Если розового – то курятину еще нужно немного доварить, если прозрачного – голень готова.

Сколько времени нужно куриным ножкам

Если вы варите куриные голени, обычно достаточно проварить их в течение 30 минут. Это идеальное время, если они свежие – если заморожены, то этот показатель увеличивается.

В общей сложности время, которое понадобится для варки, зависит от нескольких факторов. Для мяса кур бройлерных пород для приготовления понадобится 25-30 минут с момента закипания воды. Если это голени домашней курицы, их нужно варить от 30 до 45 минут.

Если же речь идет об ароматном бульоне для супа из куриных голеней, их следует готовить гораздо дольше. На это уйдет минимум час на маленьком огне.

Теперь вы знаете, как варить куриные голени. Также мы рассказывали, как выбрать лучшую капусту.