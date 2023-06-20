Эффект вас точно удивит: одно бюджетное средство легко избавит унитаз от налета

Налет и грязь содержат большое количество бактерий и грибков

В ванной комнате необходимо регулярно поддерживать чистоту и порядок, а также следить за тем, чтобы в помещении был приятный аромат. Частый уход поможет спасти сантехнику от желтизны и налета, от которой чаще всего страдает унитаз.

Если хотите избавиться от образовавшихся толстых отложений, которые являются идеальной средой для развития микробов и бактерий, используйте простое, но эффективное народное средство. В материале Glavred эксперты поделились лайфхаком, который заменит дорогую бытовую "химию".

Как очистить унитаз от налета

На самом деле хозяйкам понадобиться всего одно средство — лимонная кислота. Оказывается, что она является главным врагом налета на сантехнике. Возьмите 300 грамм средства, 200 из которых высыпьте на дно унитаза, а 100 — добавьте в бачок, ведь там тоже накапливается налет. Лучше всего оставить унитаз в таком состоянии на целую ночь, тогда лимонная кислота точно избавит вас от проблемы, но если вы решили сделать уборку днем, тогда оставьте средство хотя бы на три часа.

После этого тщательно очистите унитаз щеткой. Всего за один раз вы увидите результат! Таким образом можно избавлять от налета раковину и другую сантехнику.

"Телеграф" писал ранее, как сделать ванну белоснежной. Всего одно средство мигом избавит от различных загрязнений.