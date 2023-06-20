Самый быстрый и экологичный способ: какое средство эффективно избавит кухню от липкого жира

От жирного налета на кухонных поверхностях лучше избавляться сразу

Каждая хозяйка заботится о том, чтобы на кухне всегда была чистота и приятно пахло, но очень часто после приготовления пищи на кухонных поверхностях остаются следы жира, которые доставляют немало хлопот, ведь простой водой они не смываются, тут нужны средства посильнее.

Но необязательно покупать дорогую разрекламированную "химию", чтобы избавиться от проблемы, подойдет и более простой, а также экологичный способ. Детальнее о нем рассказали эксперты в материале издания "Апостроф".

Как легко и просто очистить кухню от жира

Избавиться от липких жирных пятен на кухне можно с помощью лайфхака, проверенного годами. Хозяйкам понадобится всего лишь сода и хозяйственное мыло. Далее возьмите терку и измельчите мыло, чтобы его можно было развести с водой, должен получиться густой раствор.

После этого возьмите губку, смочите ее в растворе и протрите загрязненные пятнами шкафы, столешницы и другие поверхности, на которые попали капли жира. Потом сверху эти места посыпьте пищевой содой. Подождите 10-15 минут и смойте смесь, поверхности после этого досуха протрите тряпкой. Наслаждайтесь полученным блеском!

"Телеграф" писал ранее, как отмыть духовку от пятен и жира. Проблему способно решить всего одно натуральное средство.