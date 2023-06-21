Как часто нужно менять губку для мытья посуды: почти никто этого не знает

С каждым днем губка для мытья посуды становится менее гигиенической

Губка для посуды – это вещь которой мы пользуемся каждый день. Она очень полезна в хозяйстве и с ней можно очистить не только посуду.

Обычно мы меняем губку только тогда, когда она теряет свой внешний вид и перестает выполнять свою функцию. Но только вот правильно ли мы делаем? Вместе с Sante Plusmag расскажем, когда следует заменить губку для мытья посуды и как предотвратить размножение в ней вредных бактерий и плесени.

Как часто нужно менять кухонные губки

Если вы ежедневно моете посуду губкой, то ее рекомендуется менять каждые две недели. При первых признаках повреждения следует выбросить этот предмет.

Если же губка используется для очистки поверхностей (например, раковина), то менять ее нужно каждые два месяца. Но это правило действует при условии, если вы регулярно чистите и дезинфицируете ее.

Как сделать так, чтобы губка служила дольше

Для этого нужно каждый раз как можно сильнее отжимать ее после использования и не класть в емкость с водой — все дело в том, что влажность порождает бактерии. Также нужно давать губке хорошо высохнуть, чтобы у нее не было неприятного запаха.

Как очистить губку от микробов

Для этого поместите ее в корзину для столовых приборов в посудомоечной машине или в стиральную машинку при 60°C. Второй способ очистки губки — замочить ее в мыльной воде и положить в микроволновую печь на 2 минуты.

Кстати, мыть посуду можно не только с помощью губки для посуды. Есть минимум пять доступных вариантов, чем ее можно заменить.