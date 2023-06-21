Средство для волос вернет белизну бытовым приборам: что нужно сделать

Этот лайфхак поможет убрать желтизну с пластиковых панелей на кухонной технике

С течением времени белая бытовая техника неизбежно желтеет. Для удаления желтизны с приборов обычно советуют использовать абразивные средства, но они не всегда эффективны и могут повредить поверхность.

В Instagram поделились способом решить эту проблему и сохранить технику в целостности.

Чтобы выполнить этот трюк с очисткой, понадобится окислитель для волос, перчатки и прозрачная пленка.

Прибор нужно протереть тканью, смоченной в воде с мягким моющим средством, а затем хорошо высушить поверхность. После этого на прибор нужно нанести окислитель для волос на основе перекиси водорода. Обработанный участок нужно накрыть пищевой пленкой и оставить на сутки. По истечении этого времени снимите пленку и смойте остатки средства.

После этой процедуры бытовая техника снова станет белой.

Этот простой трюк можно использовать для удаления желтизны с пластиковых окон, внутренней части холодильника и т.д. Но для начала рекомендуем попробовать действие средства на незаметном участке.

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