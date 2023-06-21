Не слипнутся и не разлезутся: заморозить огурцы – реально

Рассказываем, как сделать такую заготовку

Мы рассказывали, как правильно замораживать клубнику. Немногие знают, но вкусную заготовку можно сделать и из огурцов.

Немногие знают, но можно заморозить их, чтобы насладиться, даже когда пройдет сезон. Советами делится SHUBA. Есть несколько способов запечатлеть их в морозильной камере на зиму.

Как заморозить огурцы: нарезка

Простой способ замораживания. Хранить целые огурцы – бесполезно. Они станут водянистыми и размокнут после размораживания.

Сначала промойте и обсушите огурцы. Убедитесь, что снаружи нет воды. Нарезаем их кружочками толщиной от 1 см. Выкладываем слоями на разделочную доску, переслаивая пищевой пленкой или пергаментом. Заморозьте. Через несколько часов можно переложить замороженные кружочки в контейнер или пакет – для удобного хранения. Огурчики не слипнутся в одну большую массу, и вы можете каждый раз вынимать сколько угодно огурцов.

Как заморозить огурцы: пюре

Это еще один оптимальный способ сохранить огурцы. Моем овощи, сушить их не нужно. Срезаем любые стебли или жесткие концы, а затем перебиваем блендером. Можно добавить небольшое количество воды и взбить до жидкой и пенистой массы.

Чтобы заморозить огуречную жидкость, перелейте ее в соответствующий контейнер или банку и плотно закройте. Или заморозьте в формах для льда – удобнее всего после полной заморозки вынуть их и хранить в пакете на молнии.

Как использовать замороженные огурцы в рецептах

Размороженные огурцы не будут такими хрустящими, как свежие. Но они действительно хороши в холодных блюдах. Можно добавить кубики огуречного пюре к соусу дзадзики, вместо льда класть в коктейли с крепким алкоголем. Также мы рассказывали, как заморозить зеленый лук.