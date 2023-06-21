Как быстро вывести пятна от чая с белой одежды: на помощь придут два средства

Необязательно использовать дорогие чистящие средства

В летнем сезоне хочется носить больше легких и светлых вещей, но существует огромная проблема — на них постоянно остаются пятна, если не вишневого сока, то от чая, который удаляет жажду куда лучше, чем другие напитки. Впрочем, вывести загрязнение можно, если воспользоваться проверенными лайфхаками.

Необязательно использовать дорогие пятновыводители, достаточно просто заглянуть на кухню и найти средства, которые быстро и эффективно избавят вас от проблемы. Что это за средства рассказано в материале Uwoman24.

Как вывести пятна чая с белой одежды

Лимонный сок

Возьмите ватный тампон, смочите его в лимонном соке и тщательно потрите проблемный участок на одежде, а затем прополощите белую вещь в теплой воде. Если лимонного сока нет, то вместо него рекомендуется применить перекись водорода 3% (процедура выполняется аналогично).

Глицерин

Возьмите чистый глицерин, немного подогрейте его и нанесите на чайное пятно. Оставьте вещь на 15-20 минут, а после этого прополощите в теплой воде и высушите. Эксперты также советуют разводить глицерин с нашатырным спиртом, если пятно старое и его вывести будет сложнее. Для этого нужно разбавить 2 ч. л. глицерина и 1 ч. л. спирта.

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