Секреты, о которых вы не догадывались: зачем опытные хозяйки кладут в холодильник кухонную губку

Такая простая хитрость поможет решить несколько проблем

Кухонную губку можно использовать не только для мытья посуды, на самом деле, это весьма востребованная в быту вещь, имеющая массу других применений. Эксперты отметили, что опытные хозяйки кладут этот предмет для уборки в холодильник, решая таким образом сразу несколько проблем.

Поролоновая губка, как оказалось, способна продлить срок годности продуктам, в частности овощам и фруктах, а как это сделать читайте в материале издания Cpykami.

Зачем класть губку в холодильник

Губка поглощает неприятный запах

Если вам не нравится запах, который исходит из холодильника, тогда возьмите чистую кухонную губку, положите ее в емкость, сбрызните слегка водой и посыпьте пищевой содой. Закройте холодильник и оставьте там губку на несколько часов. Вот увидите, что неприятный запах исчезнет!

Губка продлевает срок годности продуктов

Из-за высокой влажности некоторые продукты в холодильнике могут увядать, а это влияет и на их внешний вид, и на питательный состав. Чтобы избавиться от влажности, положите поролоновую губку в отдел с овощами и фруктами. Периодически открывайте холодильник, отжимайте ее и просушивайте.

Губка превратится в сумку-холодильник

Если хотите сохранить скоропортящиеся продукты, но у вас для этого нет специальной сумки или термопакета, тогда на помощь придут кухонные губки. Просто смочите их водой, отправьте в морозильную камеру, а потом уложите их на напитки или пищу, которая должна оставаться холодной.

"Телеграф" писал ранее, почему губки для мытья посуды разного цвета. Хозяйкам следует знать эти тонкости.