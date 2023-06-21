Вы точно делаете это неправильно: как нужно носить следы под кроссовки

Этот лайфхак решит сразу несколько проблем

С приходом лета далеко не все отказываются от ношения закрытой обуви и переобуваются в сандалии или шлепанцы. Кеды, кроссовки и мокасины обязывают ношение носков. В жаркую погоду могут выручить всем известные следы. Они закрывают всю стопу от пальцев до пятки и не выглядывают из обуви.

Но в процессе носки следы часто доставляют неудобства, соскальзывают с пятки и собираются под пальцами. Находчивые люди придумали оригинальный выход из положения.

Следы предлагают надевать на стельку. Этот трюк решит сразу несколько проблем — при ношении закрытой обуви на босу ногу не будет ощущаться дискомфорт. След не будет собираться под пальцами, будет впитывать влагу и тем самым предотвращать появление неприятного запаха в обуви. К тому же он будет защищать стельку от загрязнений. Постирать следы значительно проще, чем стельку.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как быстро убрать неприятный запах из обуви.