Многие об этом даже не задумывались: когда необходимо менять разделочную доску

Рассказываем, как следить за разделочными досками

Деревянная разделочная доска – незаменимый на кухне предмет. Но если вовремя не менять разделочные доски и использовать одну для всех видов продуктов, велик риск негативного влияния на жизнь и здоровье человека.

Вместе с Ukr.Media расскажем, как часто обновлять этот кухонный инвентарь и каким образом следует за ним ухаживать. С этими советами вы обезопасите не только себя, но и свою семью.

Из какого материала лучше выбирать разделочную доску

Деревянные доски достаточно быстро и легко повреждаются ножом. Каждая царапина – это благоприятная среда для развития вредных микроорганизмов.

К примеру, если вы обрабатывали на такой доске сырое мясо, дерево может легко впитать жидкостей, в которой может быть бактерия "листерия". Она способна проникать внутрь организмов и в лучшем случае вызвать отравление, в худшем – серьезные патологии.

Если доску плохо промыли, бактерия может попасть на другие виды продуктов при контакте с ними. Поэтому для снижения риска перекрестного загрязнения специалисты рекомендуют по возможности иметь несколько досок и предпочесть пластиковый вариант – он отличается большей прочностью.

Как часто нужно менять разделочные доски

Это необходимо делать в тот момент, когда они меняют свой цвет из-за большого количества царапин, повреждений – именно у них накапливается грязь. Когда вы не можете отмыть доску до своего исходного цвета, это сигнал к тому, что инвентарь действительно стоит обновить.

Как правильно мыть разделочные доски

Мыть разделочные доски следует сразу после использования, пока загрязнение не успело высохнуть. Тогда достаточно пройтись губкой с обычным моющим средством и прополоскать под струей воды.

Если доска высохла, значит, все, что было на поверхности, впиталось. В этом случае доску следует продезинфицировать.

Разделочную доску можно отправить ее в посудомоечную машину — вода, нагретая до 84 градусов, способна убить любые микроорганизмы. Если посудомойки нет, поместите предмет в сосуд с водой и уксусом.

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