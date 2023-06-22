Избавит от комаров и неприятного запаха: что нужно сделать с лаймом
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Этот трюк с цитрусовым очень универсальный
Лимон и лайм, два вида цитрусовых с яркой ароматной эссенцией, имеют свойство, которое может помочь решить несколько домашних проблем. Прежде всего, они способны наполнить ваш дом приятным ароматом, который одновременно не приятен насекомым.
Это простой, бюджетный и универсальный лайфхак, о котором знают далеко не все. Способом избавления от комаров и неприятных запахов в доме поделились в материале cpykami.
Лайфхаки с лаймом от комаров
- Чтобы создать приятный цитрусовый аромат, разрежьте лимон крест-накрест и насыпьте внутрь немного соли. Далее добавьте 1 чайную ложку 9% уксуса. Разместите такой лимон около окон на кухне и в спальне, чтобы распространить аромат и отпугнуть насекомых.
- Можно воспользоваться альтернативным методом, который заключается в добавлении небольшого количества кондиционера для белья вместо уксуса. Если вы поместите такой лимон в ванной комнате или туалете, он наполнит пространство свежим и приятным ароматом, вместо использования покупных освежителей воздуха.
- Если вы поместите 7-8 гвоздик в соль, то вы создадите естественное средство для отпугивания комаров. Кроме того, такая комбинация запахов поможет устранить различные запахи еды на кухне.
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