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От налета не останется и следа: как почистить кофеварку с помощью двух простых средств

Автор
Светлана Шкурупий Светлана Шкурупий
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Как очистить кофеварку от налета
Как очистить кофеварку от налета. Фото veseldom.com

Кофеварку от налета оптимально очищать каждый один-два месяца

Миллионы людей первым делом утром запускают кофеварку, чтобы приготовить ароматный напиток и взбодриться. Но многие забывают после себя потом почистить это кухонное устройство, из-за этого на нем появляется толстый налет.

Если хотите, чтобы все кухонные принадлежности были чистыми, в частности кофеварка, которая нуждается в тщательном уходе, можете воспользоваться простыми, но действенными лайфхаками. Детальнее о них рассказано в материале Veseldom.

Как очистить кофеварку от налета

Если кофе стало готовится значительно дольше, его вкус изменился и появились посторонние запахи, то кофеварка однозначно нуждается в тщательной чистке. Хозяйкам рекомендуют использовать следующие средства:

Укус

Это простое средства эффективно избавит от налета. Возьмите укус и разбавьте его с водой в соотношении 1:2. Полученный раствор налейте в резервуар для воды в устройстве, включите его и подождите пока смесь вскипит. После этого выключите прибор. Оставьте технику в таком виде на несколько часов, выключив из розетки. Потом вылейте чистящее средство, а кофеварку промойте несколько раз теплой водой. Для прогона остатков смеси несколько раз приготовьте кофе, но не употребляйте его.

Лимонная кислота

Возьмите литр воды и добавьте 35 граммов лимонной кислоты. Полученный раствор налейте в кофеварку, дождитесь пока вода вскипит, а потом выключите прибор из розетки. Промойте тщательно все детали, которые используете для приготовления кофе. Налейте в кофемашину теплую чистую воду и снова прокипятите ее. Повторите процедуру 2-3 раза. Потом сделайте несколько контрольных чашек кофе, но не употребляйте напиток.

"Телеграф" писал, какое средства эффективно избавит кухню от липкого жира. Выбирайте простой, но экологический способ.

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#Уборка #Лайфхак #Кофеварка