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Как сделать кондиционер для белья своими руками: этот рецепт сэкономит ваши деньги

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Сделать собственный кондиционер для белья очень просто
Сделать собственный кондиционер для белья очень просто. Фото santeplusmag.com

Этот препарат нетоксичен и не содержит консервантов.

Кондиционер для белья или смягчитель ткани делает белье мягче, ароматизируя его. Согласитесь нет ничего приятнее, чем носить одежду, которая приятно пахнет. А вы знали, что вы можете сами сделать такой кондиционер для белья из натуральных, экологически чистых ингредиентов?

Создание собственного кондиционера для белья экономит деньги и помогает окружающей среде, пишет santeplus. Делая свой домашний продукт, вы заботитесь о себе и своей семье, потому что не используете продукты, вредные для вашего здоровья.

Как сделать кондиционер для белья своими руками

Чтобы сделать этот домашний порошок-кондиционер для белья, вам понадобятся:

  • 10 капель эфирного масла на ваш выбор
  • 70 г пищевой соды
  • 300 г крупной соли

Собрав все эти ингредиенты, возьмите стеклянную банку и насыпьте в нее крупную соль с эфирными маслами. Перемешивайте, пока соль не впитает эфирное масло. После добавьте пищевую соду и еще раз все хорошенько перемешайте. Все — вот и готовый кондиционер для белья.

Можно каждый раз менять ароматы, чтобы одежду всегда было приятно носить.

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#Уборка #Стирка #Кондиционер #Лайфхак