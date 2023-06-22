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Тесто поднимется в считанные минуты: лайфхак опытных кулинаров

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Что сделать, чтобы тесто быстро подошло
Что сделать, чтобы тесто быстро подошло. Фото nv.ua

Понадобится обычная макаронина

Мы рассказывали, как тонко раскатывать тесто, чтобы оно не прилипало к занозу и не рвалось. Теперь делимся способом, с которым тесто будет гораздо быстрее подходить. Благодаря этому лайфхаку от кулинаров тесто поднимется в считанные минуты.

В большинстве случаев выпечка – это длительная затея. Только тесто поднимается от получаса. А некоторые рецепты предусматривают 2 или 3 часа расстойки. Но этот процесс можно ускорить, сообщает Ukr.Media.

Есть один способ, которым пользуются кондитеры со стажем. Он до уморительного прост. Достаточно вонзить в тесто кусок макаронины. Но спиралька, бантик или спагетти для этой цели не подойдут. Нужно, чтобы внутри была полость, дырочка, как в классических макаронах пенне. Это отверстие в макаронном изделии – принципиально важное.

Секрет быстрого поднятия теста состоит в том, что воздух будет проходить через дырочку. Так тесто скорее им обогатится. Не ограничивайтесь одной макарониной – вставьте от трех до десяти в разных местах поверхности теста. Так оно поднимется в считанные минуты.

Теперь вы знаете, как ускорить процесс подъема теста. Этот способ пригодится вам, если захотите приготовить пышные дрожжевые рогалики.

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#Рецепт #Макароны #Тесто #Лайфхак