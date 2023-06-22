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Сделать пахучие салфетки своими руками легко: лайфхак со старой футболкой

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Разрежьте старую футболку и погрузите в раствор
Разрежьте старую футболку и погрузите в раствор. Фото cpykami

Старую вещь нужно погрузить в пахучий раствор

Приготовьте самостоятельно ароматные салфетки, которые наполнят ваш дом свежестью и эффективно очистят любое загрязнение. Эти салфетки идеально подходят для очистки различных поверхностей, таких как плита, смеситель, кафель, подоконник, духовка и другие предметы интерьера.

Рецептом удивительного универсального средства поделились на сайте cpykami. Получится очень эффективное, натуральное и ароматное средство для уборки всего дома. Нам понадобится:

  • 3 части воды
  • 1 часть спирта (водки)
  • 1 часть уксуса 9%
  • 20 капель любимого эфирного масла
  • 1 ч. л. жидкого средства для мытья посуды

Как сделать салфетки из подручных средств

Соедините все компоненты вместе и перемешайте до получения однородной смеси. Разрежьте старую футболку на небольшие кусочки ткани. Вы также можете воспользоваться готовыми тряпками из микрофибры, которые можно приобрести в магазине. Погрузите тряпки в раствор и закройте его крышкой. Теперь, когда возникает необходимость, доставайте одну из тряпок и используйте ее для протирки любых загрязнений. После стирки верните тряпки на место, пока не исчерпается весь чистящий раствор.

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