Сделать пахучие салфетки своими руками легко: лайфхак со старой футболкой
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Старую вещь нужно погрузить в пахучий раствор
Приготовьте самостоятельно ароматные салфетки, которые наполнят ваш дом свежестью и эффективно очистят любое загрязнение. Эти салфетки идеально подходят для очистки различных поверхностей, таких как плита, смеситель, кафель, подоконник, духовка и другие предметы интерьера.
Рецептом удивительного универсального средства поделились на сайте cpykami. Получится очень эффективное, натуральное и ароматное средство для уборки всего дома. Нам понадобится:
- 3 части воды
- 1 часть спирта (водки)
- 1 часть уксуса 9%
- 20 капель любимого эфирного масла
- 1 ч. л. жидкого средства для мытья посуды
Как сделать салфетки из подручных средств
Соедините все компоненты вместе и перемешайте до получения однородной смеси. Разрежьте старую футболку на небольшие кусочки ткани. Вы также можете воспользоваться готовыми тряпками из микрофибры, которые можно приобрести в магазине. Погрузите тряпки в раствор и закройте его крышкой. Теперь, когда возникает необходимость, доставайте одну из тряпок и используйте ее для протирки любых загрязнений. После стирки верните тряпки на место, пока не исчерпается весь чистящий раствор.
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