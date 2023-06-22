Швы плитки в ванной будут чистыми целый месяц: просто натрите их этим средством

Удивительное решение для восстановления блеска плитки в ванной

Видите эту черную грязь, образующуюся на затирке для плитки в ванной? Эти загрязнения появляются из-за скопления микроскопических грибков — плесени, которую необходимо удалять как можно скорее, потому что она вызывает аллергию и проблемы с дыханием. К счастью, есть способы, которые облегчают уборку.

Делимся с вами эффективным советом, который поможет предотвратить и уничтожить плесень на плитке в ванной комнате. Лучшее и достаточно бюджетное решение — это восковая свеча, пишет santeplus.

Оказывается, воск защищает от чрезмерной влаги и плесени. Поэтому обычная свечка поможет вам очистить грязные швы в плитке. А в сочетании с пищевой содой и вовсе творит чудеса.

Что нужно делать:

Приготовьте чистящую пасту, смешав 2 столовые ложки соды с небольшим количеством воды; Нанесите на все места, пораженные плесенью. После высыхания протрите поверхности простой белой свечой.

Этого будет достаточно, чтобы они блестели и оставались чистыми целый месяц.

Также воск полезен для предотвращения образования известкового налета на кранах, ведь он защищает от влаги. Так что можно натереть свои краны свечкой, чтобы защитить их и вернуть их былой блеск.

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