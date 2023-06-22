Постельное белье будет выглаженым без утюга: просто проверните этот трюк

Теперь не нужно проводить драгоценное время у гладильной доски

Стирка белья, а потом его глажка и раскладывание по местам забирают много сил и драгоценного времени. Ради сохранения сил и сокращения работы по дому многие отказываются от того, чтобы гладить постельное белье. Но белье без глажки мало того что выглядит не очень эстетично, так еще и занимает много места.

Находчивые хозяйки придумали, как после стирки получить поглаженные вещи без использования утюга. Для этого способа не понадобится ни одно дополнительное приспособление.

По окончанию программы стирки нужно достать из барабана постельное белье. Пока оно еще влажное, нужно разровнять и сложить его так, как это делаете перед отправкой в шкаф. Оставьте сложенное белье отлежаться на ровной поверхности несколько часов. После того как постельное отлежится под тяжестью собственного веса его нужно развесить на веревки, чтобы окончательно просохло.

Благодаря этой хитрости постельное белье высохнет ровным и при складывании не будет занимать много места.

Ранее "Телеграф" рассказывал, можно ли гладить влажную одежду утюгом.