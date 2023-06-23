Не только для посуды: что можно сделать из губок для мытья посуды

Эти советы вам точно пригодятся!

Губки для мытья посуды часто превращаются в мусор после их употребления. Но почему бы не дать им второй шанс и использовать их для создания полезных и интересных вещей.

Вместе с "Главредом" предлагаем превратить губки для мытья посуды в функциональные предметы повседневного использования. Включаем фантазию и экономим бюджет!

Как можно использовать старые губки для мытья посуды

Они могут стать идеальными материалами для создания антистрессовых игрушек. Вырежьте из губок разные формы (кубики или круги) и соберите их вместе с помощью резиновой ленты или шнура. Такую игрушку можно сжимать и мять в руках, чтобы снять напряжение и улучшить настроение.

Старые губки можно использовать в качестве подставок для горячих предметов на кухне. Просто вырежьте губку нужного размера и формы, и закрепите ее на дне или боковой поверхности подноса или тарелки. Они защитят поверхности от повреждений и ожогов, когда вы ставите горячую кастрюлю или сковороду.

Если губка стала неэффективной для мытья посуды, вы можете использовать ее как тряпочку для чистки различных поверхностей в доме. Разрежьте губку на несколько кусочков и используйте их для уборки ванной комнаты, кухни или других помещений. Они отлично справляются с удалением пыли, грязи и пятен.

Старые губки можно превратить в веселые игрушки для ванной комнаты. Вырежьте из губок рыбок, животных или цветы, прикрепите к ним глазки и другие декоративные элементы. Дети будут в восторге от таких ярких и плавающих игрушек во время купания.

Кстати, губки для мытья посуды делают разных цветов не просто так. Эти знания помогут вам на кухне!