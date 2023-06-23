Укр

Не только для посуды: что можно сделать из губок для мытья посуды

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Губки можно использовать не только для мытья посуды
Губки можно использовать не только для мытья посуды. Фото Depositphotos

Эти советы вам точно пригодятся!

Губки для мытья посуды часто превращаются в мусор после их употребления. Но почему бы не дать им второй шанс и использовать их для создания полезных и интересных вещей.

Вместе с "Главредом" предлагаем превратить губки для мытья посуды в функциональные предметы повседневного использования. Включаем фантазию и экономим бюджет!

Как можно использовать старые губки для мытья посуды

Они могут стать идеальными материалами для создания антистрессовых игрушек. Вырежьте из губок разные формы (кубики или круги) и соберите их вместе с помощью резиновой ленты или шнура. Такую игрушку можно сжимать и мять в руках, чтобы снять напряжение и улучшить настроение.

Старые губки можно использовать в качестве подставок для горячих предметов на кухне. Просто вырежьте губку нужного размера и формы, и закрепите ее на дне или боковой поверхности подноса или тарелки. Они защитят поверхности от повреждений и ожогов, когда вы ставите горячую кастрюлю или сковороду.

Если губка стала неэффективной для мытья посуды, вы можете использовать ее как тряпочку для чистки различных поверхностей в доме. Разрежьте губку на несколько кусочков и используйте их для уборки ванной комнаты, кухни или других помещений. Они отлично справляются с удалением пыли, грязи и пятен.

Старые губки можно превратить в веселые игрушки для ванной комнаты. Вырежьте из губок рыбок, животных или цветы, прикрепите к ним глазки и другие декоративные элементы. Дети будут в восторге от таких ярких и плавающих игрушек во время купания.

Кстати, губки для мытья посуды делают разных цветов не просто так. Эти знания помогут вам на кухне!

Теги:
#Лайфхак #Губки #Губки для мытья посуды