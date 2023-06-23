Нет ничего невозможного: простые уловки, как очистить свои вещи от суперклея

Зная эти лайфхаки, проблема решается очень быстро и просто

Суперклей — это чудесное решение для ремонта практически всего! Однако немного неуклюжести, и испачкана вся мебель, одежда и даже руки. Не паникуйте, ведь есть несколько уловок, чтобы удалить прочный клей легко и быстро.

К примеру, с пальцев можно отмыть клей с помощью теплой воды и мыла, пишет портал santeplus. А чтобы избавиться от пятен клея на ткани и вещах понадобится стиральный порошок и лимонный сок.

Как отстирать следы клея на ткани

Стиральным порошком

Соскребите с вещи столько клея, сколько сможете, и замочите ткань в холодной воде на ночь. Затем потрите пятно мягкой щеткой, смоченной в стиральном порошке. После постирайте вещь в теплой воде. Если пятно от клея стойкое, смочите ватный тампон в ацетоне, затем аккуратно протрите пораженный участок, прежде чем снова постирать ткань в теплой воде.

Лимонным соком

Лимон прекрасно растворяет и удаляет пятна клея на тканях и одежде. Нанесите на пятно чайную ложку лимонного сока и оставьте на 15 минут. Затем посыпьте пятно солью и подождите еще 15 минут. После положите изделие в машинку и постирайте как обычно.

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