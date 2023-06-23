Чем отмыть въевшийся жир с поверхности плиты: способ, который не всем известен

Жир будет отваливаться чуть ли не слоями

Если вы живете в арендованной квартире или сталкивались с ситуацией, когда кухонная плита буквально покрыта слоем жира, никто не будет мириться с таким неудобством. Однако есть простой и проверенный народный способ, чтобы очистить поверхность бытовой техники.

Вы сможете избавиться от грязи и жира всего за несколько минут. Это эффективное средство стоит совсем недорого, и его потребуется всего лишь три столовые ложки, пишет pixelinform.

Чем очистить газовую плиту от жира

Чтобы привести газовую плиту в порядок, необходимо взять кусочек хозяйственного мыла. Натрите мыло на крупной терке, чтобы получить около 40 грамм (примерно 3 столовые ложки) стружки, и насыпьте ее в кастрюлю. Затем добавьте 0,5 литра холодной воды, включите огонь и подогрейте. Как только раствор закипит, выключите огонь. Нанесите полученное средство на грязную поверхность плиты.

Если есть съемные элементы, их можно просто погрузить в кастрюлю с мыльным раствором. После полного остывания смеси можно приступить к чистке. Жир будет сниматься практически слоями.

Ранее "Телеграф" писал, как отмыть ручки плиты. Для решения проблемы есть домашний копеечный раствор.