Средство из аптеки сотворит чудо с печкой: что нужно сделать

Доступное средство справится даже с самыми сильными загрязнениями

На практике много раз доказано, что народные средства справляются с загрязнениями намного лучше, чем покупная химия. Поэтому практичные хозяйки не тратят средства на бытовую химию из магазина, а используют минимум универсальных средств, которые всегда есть дома.

К средствам, которые помогают навести идеальный порядок дома относится и нашатырный спирт. Это средство отличной справляется с различными загрязнениями и даже с застарелым жиром.

Из нашатырного спирта получается идеальное средство для мытья газовой плиты. Им можно очистить не только поверхность и решетку, но и ручки.

Чтобы приготовить раствор, смешайте в равных пропорциях нашатырь с водой. Раствор будет иметь резкий неприятный запах. Чтобы его нейтрализовать, добавьте в него немного яблочного уксуса или лимонной кислоты.

Эта же смесь поможет очистить залоснившийся воротник шерстяной вещи, пишут "Харьковские известия". Загрязнение нужно протереть смоченной в растворе уксуса и нашатыря тряпкой. Вещь приобретет новый вид.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие еще средства помогут избавиться от липкого жира на кухне.