Вы могли об этом не знать: как заморозить рукколу со всеми витаминами

Чтобы лакомиться даже зимой

Мы рассказывали, как замораживать зеленый лук. Теперь делимся секретами сохранения руколы в морозильной камере.

Большинство кулинаров уже привыкли замораживать на зиму не только овощи и фрукты, но и зелень и травы. К полезным растениям относится и рукола. Pixelinform рассказывает, как правильно заморозить его на зиму. Опытные кулинары знают – прежде чем заморозить это растение, нужно знать некоторые нюансы. Иначе листья после разморозки листьев будут скользкими и непрезентабельными на вид.

Способ 1

Подходит, если в холодильнике есть функция шоковой заморозки. Если вы выращиваете рукколу, лучше собрать урожай после того, как обсохнет роса. Если покупаете – вымойте зелень, а затем обсушите на полотенце. Зелень раскладываем по пакетам или контейнерам и используем функцию шоковой заморозки. Так листья не потеряют своей структуры.

Способ 2

Можно приготовить растительную пасту. Такую заготовку можно использовать при приготовлении соусов, супов и других блюд. Чистое и сухое следует измельчить ножом или блендером (но не до однородного). Добавляем соль, перемешиваем, утрамбовываем – и можно забирать в морозилку.

Какой бы способ вы ни выбрали, нужно быть готовым к тому, что после размораживания руккола будет не такая горькая и жгучая. Зато все витамины и аромат сохранятся. Также мы рассказывали, как замораживать клубнику.