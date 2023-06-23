Капуста будет крупной, сочной и хрустящей: три секрета

Вырастите капусту крупной на зависть всем соседям

Люди выращивают белокочанную капусту на открытой земле с течением многих лет. Выращивание этого растения требует сложных методов и техник, но при правильном выполнении каждого этапа обеспечивается превосходный урожай.

Капуста — это растение, которое хорошо переносит холодные условия и любит много света. Для своего роста оно требует достаточного количества влаг. Отличительной особенностью капусты является ее неприхотливость к типу почвы, но для поддержания здорового развития необходимо регулярно удобрять ее питательными веществами, пишет ukr.media.

Как правильно вырастить капусту: 3 важных нюанса

1. Полив

Следует поливать высаженную капусту каждые 2-3 дня в течение первых двух недель, используя 7-8 литров воды на каждый квадратный метр посадочной площади. При отсутствии жары частоту поливов можно снизить до одного раза в неделю. Ранние сорта капусты поливают в июне, а поздние сорта — в августе. Удобное время для полива — утро или вечер. Вода должна быть теплой, не ниже 18 градусов.

2. Почва

Необходимо учитывать рыхление почвы. Оптимальным моментом для этого является время после дождя или полива. Стоит рыхлить на глубину 5-8 см и повторять процедуру каждые 6-7 дней. Капусту нужно окучивать через 3 недели после посадки в грунт, а повторное окучивание проводить через 8-10 дней.

3. Подкормка

Проводите 3-4 подкормки во время роста капусты. В начале образования кочанов лучше применить следующие удобрения: 8 г мочевины и 15 г хлористого калия на каждый квадратный метр. Для органического удобрения растворите навозную жидкость в соотношении 4-5 частей воды и добавьте 30-40 г золы (1 ведро на 5 растений).

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем подкармливать огурцы, чтобы вырастить достойный урожай. Без необходимых удобрений урожай этой овощной культуры будет только хуже.