Цвет одежды человека привлекает комаров: что лучше не надевать

Отказавшись от одежды определенных цветов вы станете менее привлекательны для насекомых

Приятное времяпрепровождение на свежем воздухе в теплое время года могут в любой момент испортить комары. Существует широкий спектр средств, которые отпугивают этих кусачих насекомых.

Как пишет Express, обеспечить защиту от комаров может правильная одежда. А точнее — ее цвет.

Комары предпочитают темные места, а значит, их привлекает и темная одежда. Поэтому для вечерней прогулки лучше выбирать белые и светлые вещи, а вот о черных и темно-синих — забыть.

Одежда светлых цветов не только отпугнет комаров, но и охладит кожу в жаркий сезон. А вот темная одежда, как правило, сохраняет тепло и углекислый газ, которые и привлекают комаров.

Еще один цвет, которого стоит избегать вечером — красный. Комаров привлекает красный пигмент кожи. Одежда того же цвета также будет интересовать насекомых.

Хотя одежда определенных цветов и снизит риск быть укушенным комаром, лучше всего не брезговать репелентами.

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