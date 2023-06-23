Как охладить кровать в жару без кондиционера: простой лайфхак без лишних затрат

Из-за жары сон летом может быть проблематичным

В летний период многие люди испытывают сильный дискомфорт из-за жары, которая мешает быстро уснуть. Чтобы справиться с ней, обычно используют кондиционеры или вентиляторы, однако они могут сильно увеличить счета за электричество.

Однако, как информирует santeplus, есть копеечный лайфхак, который поможет охладить кровать и сделать сон более комфортным.

Все, что для этого нужно, это бутылка (или несколько) с водой из-под крана, которую необходимо на несколько часов положить в морозилку. После того как вода замерзнет, бутылку стоит разместить у кровати или на ней, что позволит охладить ее поверхность, а заодно и воздух вокруг нее.

Конечно, это решение временное, однако если кондиционера или вентилятора под рукой нет, то оно станет неплохой бюджетной альтернативой.

Важно отметить, что по мере таяния льда на поверхности бутылки начнет образовываться конденсат, которого может быть довольно много. Чтобы не иметь проблем с лужами, бутылку можно поставить в тазик или же обернуть ее полотенцем.

К слову, оборачивание полотенцем снизит темпы нагревания бутылки, а потому лед будет таять медленнее и этого "кондиционера" хватит на более длительное время.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о шести способах охладить салон автомобиля, если там нет кондиционера.